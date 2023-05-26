Мошенники стали звонить родственникам россиян для кражи денег

В ВТБ рассказали о новом подходе телефонных мошенников - они начали обзванивать сразу целые семьи, пытаясь заставить их перевести деньги. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ВТБ, сначала злоумышленник звонит «основной» жертве, представляясь сотрудником банка или полицейским. Он утверждает, что деньги человека оказались под угрозой, поэтому их необходимо срочно перевести.
В случае отказа мошенники переходят на агрессивную манеру общения и начинают звонить родным жертвы, чтобы с помощью семьи убедить ее в «реальности угрозы».
Для «спасения» денег мошенники предлагают оформить заявку на кредит, перевести средства на «безопасный» счет и другие подобные шаги.
«Агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой - весь семейный бюджет», - подчеркнул старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
О новом мошенничестве россиян ранее предупредили в «Лаборатории Касперского», Мошенники начали рассылать русскоязычным пользователям электронные письма «от госорганов», содержащие вирусы.
Получателям таких писем предлагалось обезопасить свои устройства от угроз с помощью специального обновления. Если его скачать, на компьютер попадет троянец-шифровальщик. Он шифрует все данные на устройстве, а за возвращение доступа к ним преступники потребуют заплатить около 1,2 миллиона рублей.