Мошенники стали звонить родственникам россиян для кражи денег

В ВТБ рассказали о новом подходе телефонных мошенников - они начали обзванивать сразу целые семьи, пытаясь заставить их перевести деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным ВТБ, сначала злоумышленник звонит «основной» жертве, представляясь сотрудником банка или полицейским. Он утверждает, что деньги человека оказались под угрозой, поэтому их необходимо срочно перевести.

В случае отказа мошенники переходят на агрессивную манеру общения и начинают звонить родным жертвы, чтобы с помощью семьи убедить ее в «реальности угрозы».

Для «спасения» денег мошенники предлагают оформить заявку на кредит, перевести средства на «безопасный» счет и другие подобные шаги.

«Агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой - весь семейный бюджет», - подчеркнул старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

О новом мошенничестве россиян ранее предупредили в «Лаборатории Касперского», Мошенники начали рассылать русскоязычным пользователям электронные письма «от госорганов», содержащие вирусы.