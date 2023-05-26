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1 час назад

ВТБ: мошенники начали обзванивать целые семьи

Мария Иванова

В ВТБ рассказали о новом подходе телефонных мошенников - они начали обзванивать сразу целые семьи, пытаясь заставить их перевести деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенники стали звонить родственникам россиян для кражи денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ВТБ, сначала злоумышленник звонит «основной» жертве, представляясь сотрудником банка или полицейским. Он утверждает, что деньги человека оказались под угрозой, поэтому их необходимо срочно перевести.

В случае отказа мошенники переходят на агрессивную манеру общения и начинают звонить родным жертвы, чтобы с помощью семьи убедить ее в «реальности угрозы».

Для «спасения» денег мошенники предлагают оформить заявку на кредит, перевести средства на «безопасный» счет и другие подобные шаги.

«Агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой - весь семейный бюджет», - подчеркнул старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

О новом мошенничестве россиян ранее предупредили в «Лаборатории Касперского», Мошенники начали рассылать русскоязычным пользователям электронные письма «от госорганов», содержащие вирусы.

Получателям таких писем предлагалось обезопасить свои устройства от угроз с помощью специального обновления. Если его скачать, на компьютер попадет троянец-шифровальщик. Он шифрует все данные на устройстве, а за возвращение доступа к ним преступники потребуют заплатить около 1,2 миллиона рублей.

Личный счет,Банк ВТБ,Лаборатория Касперского,
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