Первые советские миллионеры: 35 лет назад в СССР появились кооперативы

35 лет назад был принят закон о кооперации. Впервые за 60 лет советским гражданам позволили заниматься бизнесом, в том числе торговлей. Также кооперативы получили право использовать наемный труд. Деятельность таких предприятий должна была вестись строго в рамках законодательства Советского Союза.

Закон принимался в тяжелое для страны время. Партийное руководство видело в кооперативах полезного конкурента для неповоротливых государственных предприятий. Народ же понял, что на этом можно заработать неплохие деньги.

В СССР начался настоящий бизнес бум. В 1990 году в стране существовало около 200 тысяч кооперативов и около пяти миллионов кооператоров. На рынках, у станций метро и даже на площади у ЦУМа можно было встретить предприимчивых граждан, которые торговали дефицитными товарами по завышенным в 2-3 раза ценам. Кооператоры открывали небольшие производства, фермерские хозяйства, медклиники и кафе.

После распада СССР и переходу к настоящей рыночной экономике на смену кооперативам пришли частные предприятия западного типа — открытые и закрытые акционерные общества, а также товарищества с ограниченной ответственностью. Гиперинфляция не обошла стороной и кооператоров. Неконтролируемый рост цен в буквальном смысле съел заработанные богатства. Тем нее менее в стране появился небольшой слой людей, которые были готовы вести бизнес в новых условиях.