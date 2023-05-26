Эксперты выяснили, будут ли выгодны для россиян рейсы в Европу через Тбилиси

Для россиян открываются новые возможности для поездок в Европу – с лета запустят транзитные рейсы через грузинскую столицу. Издание «Коммерсант» разбиралось, насколько выгодными они окажутся.

Напомним, что Georgian Airways готовится с 15 июня начать такие рейсы из Москвы. Уточняется, что на перелет через Тбилиси в сумме уйдет как минимум девять часов. Так, четыре из них придется на рейс из столицы, еще пара на пересадку, а дальше все зависит от выбора европейского направления.

По словам главного редактора портала frequentflyers.ru Ильи Шатилина, в случае с транзитными рейсами важны сквозная регистрация багажа и гарантированная стыковка. Он выразил уверенность в том, что низких цен не будет.

По словам эксперта, стоимость таких билетов может быть выше, чем две отдельных брони. Он считает, что цена будет сопоставима с перелетом в Стамбул.

По словам одного из жителей Тбилиси, аэропорт там не имеет даже транзитного зала или хотя бы нескольких терминалов. В Georgian Airways говорят, что не менее пяти лет понадобится на то, чтобы Тбилиси признали крупным авиахабом.