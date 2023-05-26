Эксперт рассказал, от какой услуги могут образоваться долги
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, какая услуга может загнать в долги. Об этом пишет ИА DEITA.
По ее словам, в серьезные долги может загнать такая мелочь, как автоплатеж. Ведь в какой-то момент можно забыть о подключении услуги. Например, при утрате SIM-карты или при окончании использования какого-то сервиса.
При этом если средств на карте или счете уже нет, а платеж списался, может образоваться задолженность. В таких случаях человек может даже не понять, куда каждый месяц уходят деньги.
Ранее эксперт рассказал о новом виде мошенничества. Теперь мошенники пытаются втираться в доверие с помощью видеосвязи. Ведь когда человек видит с кем разговаривает, то начинает больше доверять ему. Однако эксперт предупреждает, что настоящие представители банков и других организаций никогда не будут звонить по видеосвязи и таким звонкам не стоит доверять.