В Москве предложили поднять плату за воду в квартирах без счетчиков

Минстрой России предложил увеличивать в Москве повышающий коэффициент платы за услуги водоснабжения в квартирах, в которых отсутствуют счетчики. Об этом сообщает РБК.

Таким способом власти хотят стимулировать жильцов устанавливать приборы учета. На данный момент счетчиками в Москве оборудованы около семи процентов квартир. Мера также поможет бороться с квартирами, где фактически проживает больше жильцов, чем зарегистрировано в документах.

На данный момент, если в квартире не установлены счетчики, то плата за воду начисляется с применением повышающего коэффициента. Его устанавливают в пределах до 1,5 от норматива. В Министерстве планируют увеличить показатель и сделать его в пределах трех.