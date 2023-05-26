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В Москве предложили поднять плату за воду

Минстрой России предложил увеличивать в Москве повышающий коэффициент платы за услуги водоснабжения в квартирах, в которых отсутствуют счетчики. Об этом сообщает РБК.

В Москве предложили поднять плату за воду в квартирах без счетчиков
© ТАСС

Таким способом власти хотят стимулировать жильцов устанавливать приборы учета. На данный момент счетчиками в Москве оборудованы около семи процентов квартир. Мера также поможет бороться с квартирами, где фактически проживает больше жильцов, чем зарегистрировано в документах.

На данный момент, если в квартире не установлены счетчики, то плата за воду начисляется с применением повышающего коэффициента. Его устанавливают в пределах до 1,5 от норматива. В Министерстве планируют увеличить показатель и сделать его в пределах трех.

Ранее россиянам рассказали о нюансах платы за капитальный ремонт. Оказалось, что не на всех собственниках жилых помещений лежит ответственность за уплату данной услуги. Прежде всего, речь идет о тех, кто проживает в аварийных домах, подлежащих сносу.

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