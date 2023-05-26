$79.97-0.0285.92+0.04

В Госдуму внесли законопроект о вкладах для бедных россиян

В Госдуму внесли законопроект о создании специальных вкладов и счетов для малоимущих россиян. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В Госдуму внесли законопроект о вкладах для бедных россиян
© globallookpress.com

Согласно проекту, открыть вклад смогут граждане, получающие соцподдержку, его максимальная сумма будет ограничена 50 тысячами рублей. Размер процентной ставки должен как минимум на один процент превышать ключевую ставку Банка России на дату начисления. Клиент сможет в любой момент пополнить вклад, частично снять или перевести с него деньги без уменьшения ставки и взимания комиссии. Однако открыть вклад можно только в рублях, а получать проценты — только на другой счет. Гражданин сможет завести только один такой вклад.

Также бедные россияне смогут оформить специальный банковский счет. Открытие, обслуживание и совершение операций в пределах 15 тысяч рублей по такому счету будут бесплатными. На остаток средств в течение месяца будет начисляться процент по ставке на один процент меньше ключевой (для остатка до 50 тысяч рублей) или по установленной в договоре ставке (для суммы превышающей 50 тысяч рублей).

Банки не вправе будут отказать гражданам в оформлении социальных вкладов и счетов, указано в тексте законопроекта. Они будут оформляться на один год, и если клиент перестанет получать соцподдержку, продлить срок действия он не сможет.

В случае принятия законопроекта системно значимые банки будут обязаны открывать социальные вклады и счета со дня вступления закона в силу — ожидается, что это случится 1 июня 2023 года. Прочим кредитным организациям будет предоставлена отсрочка сроком на два года.

Идею создать вклады для малоимущих россиян в 2021 году внес Центробанк. Однако более половины граждан сочли инициативу ЦБ бессмысленной. Они объяснили свою позицию тем, что у малоимущих попросту нет накоплений.

Власти вернулись к обсуждению социальных вкладов в начале февраля 2023 года. Первоначально предельную сумму на вкладах хотели установить в пределах 100 тысяч рублей.

23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий