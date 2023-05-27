Россиянам напомнили, какую господдержку могут получить самозанятые

Самозанятые граждане могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки от государства, напомнил Telegram-канале «Объясняем.РФ».

В частности, льготный кредит может быть предоставлен им по ставке от 3% до 5% на сумму до 500 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на развитие бизнеса. Также при регистрации в приложении «Мой налог» самозанятые получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на частичное покрытие части налоговых выплат.

Также доступна адресная помощь по соцконтракту, если доход за последние три месяца был ниже прожиточного минимума. В этом случае положена выплата в размере до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса и до 200 тысяч – на развитие подсобного хозяйства.