Спрогнозировано снижение цен на отдых в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах, вероятно, понизит ключевую ставку турецкой лиры. За этим последует снижение стоимости отдыха на местных курортах, заявил NEWS.ru экономист Александр Разуваев.
По словам эксперта, России будет выгодно, если турецкий лидер продолжит «играть на понижение ключевой ставки».
«Инфляция сделает курс и 50 лир за доллар, и 100. Для турок это не слишком хорошо, но для наших туристов будет очень дешевый отдых на турецких курортах, — считает собеседник.
Он также прогнозирует увеличение товарооборота между Россией и Турцией. Кроме того, по мнению собеседника, стороны реализуют все проекты.
Ранее о победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов официально объявил турецкий избирком.
Согласно данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голосов.