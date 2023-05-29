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Россияне рассказали об изменении своего материального положения

За последние два-три месяца улучшение своего материального положения заметили 10 процентов россиян, почти в два раза больше — 19 процентов — говорят об ухудшении. Об этом свидетельствуют Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Россияне рассказали об изменении своего материального положения
© Lenta.ru

Хорошим свое материальное положение считает почти четверть опрошенных (26 процентов), плохим — 18 процентов, остальные оценивают его как среднее. Год назад доля оценивающих материальное положение как хорошее и плохое была равной — по 22 процента, средним его называли 54 процента.

В ближайший год улучшения ожидают 24 процента респондентов, а ухудшения — 14 процентов, 43 процента полагают, что ситуация не изменится. Мужчины настроены оптимистичнее женщин (27 процентов против 22 процентов), а меньше всего позитивных изменений ожидают в селах (18 процентов) и в Москве (23 процента). При этом Москва заметно опережает остальные регионы по негативным ожиданиям — 20 процентов готовы к ухудшению материального положения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по итогам 2022 года реальные зарплаты россиян выросли на три процента, а номинальные — на 13 процентов. В свою очередь президент России Владимир Путин пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента.

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