СМИ: Четверть россиян вышли из бедности благодаря соцконтракту

«После завершения соцконтракта в 2021 году доходы в среднем повысились у 52,5% участников программы, в 2022 году — у 66%. У 22,5% участников в 2021 году и у 25% в 2022 году среднедушевой доход превысил границы бедности», — цитируют отчет Счетной палаты РБК.

Соцконтракт можно заключить по четырем направлениям: это поиск работы, открытие своего дела, помощь в сложной жизненной ситуации или развитие личного подсобного хозяйства. Цель такого партнерства с государством — повышение доходов семей и снижение уровня бедности по плановому показателю на 22% ежегодно. На эти цели для жителей 84 регионов России в 2021 году было направлено 26,6 миллиардов рублей, в 2022 году — 36,6 миллиардов рублей.