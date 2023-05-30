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2 часа назад

РБК: соцконтракт помог четверти россиян выйти из бедности

Ura.Ru

Четверть людей, заключивших социальный контракт в 2022 году, вышли из границ бедности. Об этом сообщает федеральная Счетная палата.

СМИ: Четверть россиян вышли из бедности благодаря соцконтракту
Фото: ТАССТАСС

«После завершения соцконтракта в 2021 году доходы в среднем повысились у 52,5% участников программы, в 2022 году — у 66%. У 22,5% участников в 2021 году и у 25% в 2022 году среднедушевой доход превысил границы бедности», — цитируют отчет Счетной палаты РБК.

Соцконтракт можно заключить по четырем направлениям: это поиск работы, открытие своего дела, помощь в сложной жизненной ситуации или развитие личного подсобного хозяйства. Цель такого партнерства с государством — повышение доходов семей и снижение уровня бедности по плановому показателю на 22% ежегодно. На эти цели для жителей 84 регионов России в 2021 году было направлено 26,6 миллиардов рублей, в 2022 году — 36,6 миллиардов рублей.

Личный счет,Счетная палата,
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