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В России утвержден стандарт компенсации расходов на оплату ЖКХ льготникам

С 1 июля вступят в силу единые подходы к компенсации расходов на оплату ЖКХ для федеральных льготников. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится на сайте кабмина.

В России утвердили стандарт компенсации расходов на оплату ЖКХ льготникам
© globallookpress.com

Речь идет, в частности, о ветеранах боевых действий, инвалидах и гражданах, которые пострадали из-за радиационных или техногенных катастроф.

Уточняется, что компенсации по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляются из федерального бюджета. В сообщении также говорится, что в зависимости от установленных законом гарантий компенсация составляет до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Так, в стране будет унифицированная форма заявления на предоставление компенсации. В кабмине отметили, что у региональных и муниципальных органов власти остается право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования предоставления помощи.

Ранее «Известия» сообщили, что власти РФ намерены значительно упростить россиянам процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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