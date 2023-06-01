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Работающим пенсионерам предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

Основной ежегодный оплачиваемый отпуск работающих предпенсионеров и работающих пенсионеров предложили увеличить на 7 календарных дней. Таким образом вместо 28 календарных дней он должен увеличиться до 35 дней.

Работающим пенсионерам предложили увеличить оплачиваемый отпуск
© РИА Новости

Заключение на законопроект, разработанный депутатом Государственной Думы, первым заместителем фракции ЛДПР Сергеем Леоновым, должна дать Российская трехстороняя комиссия. Документ имеется в распоряжении "Российской газеты".

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По мнению парламентария, именно эти категории граждан нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Неделя отпуска лишней не будет - это поможет восстановить силы и укрепить здоровье.

В то же время, как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, предложение о дополнительных днях отпуска для предпенсионеров и работающих пенсионеров не учитывает реакцию работодателей.

- Это для них означает необходимость поиска дополнительных рабочих рук на период отпуска таких сотрудников, рост расходов на оплату отпускных. В экономическом смысле увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска приведет к росту себестоимости продукции и услуг, что в условиях ограниченного потребительского спроса прямая дорога к снижению прибыли или падению объемов производства,- считает эксперт.

Вряд ли такая перспектива обрадует бизнес, добавляет он.

- Обратной стороной медали будет поддержание эйджизма в отношении работников старших возрастов и снижение спроса на их труд. Сейчас рынок труда стал более лоялен для предпенсионеров, поэтому надо с большой осторожностью относиться к процессу формулирования дополнительных обязательств для бизнеса, чтобы не разрушить тонкую материю перехода к новой культуре взаимоотношений между возрастными работниками и работодателями, - подчеркивает Сафонов.

Напомним, что сегодня работающие пенсионеры могут увеличить продолжительность своего отпуска. Всем работающим пенсионерам могут дополнительно дать 14 дней отпуска. А работающим пенсионерам-инвалидам до 60 дней. Правда такой отпуск не оплачивается.

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