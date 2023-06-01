Работающим пенсионерам предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
Основной ежегодный оплачиваемый отпуск работающих предпенсионеров и работающих пенсионеров предложили увеличить на 7 календарных дней. Таким образом вместо 28 календарных дней он должен увеличиться до 35 дней.
Заключение на законопроект, разработанный депутатом Государственной Думы, первым заместителем фракции ЛДПР Сергеем Леоновым, должна дать Российская трехстороняя комиссия. Документ имеется в распоряжении "Российской газеты".
По мнению парламентария, именно эти категории граждан нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Неделя отпуска лишней не будет - это поможет восстановить силы и укрепить здоровье.
В то же время, как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, предложение о дополнительных днях отпуска для предпенсионеров и работающих пенсионеров не учитывает реакцию работодателей.
- Это для них означает необходимость поиска дополнительных рабочих рук на период отпуска таких сотрудников, рост расходов на оплату отпускных. В экономическом смысле увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска приведет к росту себестоимости продукции и услуг, что в условиях ограниченного потребительского спроса прямая дорога к снижению прибыли или падению объемов производства,- считает эксперт.
Вряд ли такая перспектива обрадует бизнес, добавляет он.
- Обратной стороной медали будет поддержание эйджизма в отношении работников старших возрастов и снижение спроса на их труд. Сейчас рынок труда стал более лоялен для предпенсионеров, поэтому надо с большой осторожностью относиться к процессу формулирования дополнительных обязательств для бизнеса, чтобы не разрушить тонкую материю перехода к новой культуре взаимоотношений между возрастными работниками и работодателями, - подчеркивает Сафонов.
Напомним, что сегодня работающие пенсионеры могут увеличить продолжительность своего отпуска. Всем работающим пенсионерам могут дополнительно дать 14 дней отпуска. А работающим пенсионерам-инвалидам до 60 дней. Правда такой отпуск не оплачивается.