Работающим пенсионерам предложили увеличить оплачиваемый отпуск

- Обратной стороной медали будет поддержание эйджизма в отношении работников старших возрастов и снижение спроса на их труд. Сейчас рынок труда стал более лоялен для предпенсионеров, поэтому надо с большой осторожностью относиться к процессу формулирования дополнительных обязательств для бизнеса, чтобы не разрушить тонкую материю перехода к новой культуре взаимоотношений между возрастными работниками и работодателями, - подчеркивает Сафонов.