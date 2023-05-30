ЦБ предложил выплачивать компенсацию за украденные деньги

ЦБ хочет выплачивать по страховке 100 тысяч рублей за украденные деньги
Банк России предлагает возмещать клиенту, чьи деньги были украдены с карты или с банковского счета и застрахованы, 100 тысяч рублей, если у него похитили эту или меньшую сумму. Это следует из проекта указания «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного имущественного страхования в связи с использованием электронного средства платежа». Документ опубликован на сайте ЦБ для общественного обсуждения.
Если украдено более 100 тысяч рублей, размер страховой выплаты должен быть не менее этой суммы. Никто не запрещает страховщику выплатить большую сумму, но это остается на его усмотрение и зависит от установленного минимального размера страховой выплаты. Средства должны быть возвращены в течение 30 дней после подачи заявления.
Если указание ЦБ примут, новые правила начнут действовать с 1 октября 2023 года.
Как писала «Парламентская газета», в апреле ЦБ предупредил, что мошенники научились похищать деньги без номера карты. Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег и просят прислать QR-код для отмены операции. После получения QR-кода мошенники могут снять деньги без номера карты и пин-кода.