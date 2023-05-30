ЦБ предложил выплачивать компенсацию за украденные деньги

Банк России предлагает возмещать клиенту, чьи деньги были украдены с карты или с банковского счета и застрахованы, 100 тысяч рублей, если у него похитили эту или меньшую сумму. Это следует из проекта указания «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного имущественного страхования в связи с использованием электронного средства платежа». Документ опубликован на сайте ЦБ для общественного обсуждения.

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Если украдено более 100 тысяч рублей, размер страховой выплаты должен быть не менее этой суммы. Никто не запрещает страховщику выплатить большую сумму, но это остается на его усмотрение и зависит от установленного минимального размера страховой выплаты. Средства должны быть возвращены в течение 30 дней после подачи заявления.

Если указание ЦБ примут, новые правила начнут действовать с 1 октября 2023 года.