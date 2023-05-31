$80.99+0.3186.50-0.01

Госдума повысила лимит страхования без идентификации

Госдума 31 мая приняла закон, увеличивающий лимит для договоров страхования, которые можно заключать без идентификации клиента, с 15 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума повысила лимит страхования без идентификации
© РИА Новости

Авторы инициативы - депутат Госдумы Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев - подчеркнули, что потолок для страхования без идентификации не менялся слишком давно. Они заявили, что поднять его необходимо из-за инфляции.

Также новый закон разрешает упрощенную идентификацию по некоторым договорам страхования жизни и договорам пенсионного страхования (со страховой премией до 40 тысяч): идентифицировать клиентов можно будет уже при выплате возмещения.

Раньше это не допускалось вне зависимости от суммы договора. Авторы законопроекта подчеркнули, что запрет ограничивал возможности онлайн-продаж страховок, а это «не соответствует стратегии развития информационного общества».

В рамках договоров, разрешающих не идентифицировать клиента, страховщику нужно собрать минимум информации - ФИО, паспортные и контактные данные. Если страховая премия превышает 15 тысяч, нужно также получить информацию о гражданстве, месте регистрации или месте пребывания, подтвердив достоверность этих данных с помощью оригиналов/заверенных копий документов.

Глава отдела финансового монтиторинга Сберстрахования Евгения Семочкина рассказывала АСН, что если порог повысят, клиент, заключая договор с премией до 40 тысяч рублей, сможет заполнять всего четыре поля договора вместо 35, а менеджеру не придется сверять эти данные с документами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий