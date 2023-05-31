Госдума повысила лимит страхования без идентификации

Госдума 31 мая приняла закон, увеличивающий лимит для договоров страхования, которые можно заключать без идентификации клиента, с 15 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы - депутат Госдумы Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев - подчеркнули, что потолок для страхования без идентификации не менялся слишком давно. Они заявили, что поднять его необходимо из-за инфляции.

Также новый закон разрешает упрощенную идентификацию по некоторым договорам страхования жизни и договорам пенсионного страхования (со страховой премией до 40 тысяч): идентифицировать клиентов можно будет уже при выплате возмещения.

Раньше это не допускалось вне зависимости от суммы договора. Авторы законопроекта подчеркнули, что запрет ограничивал возможности онлайн-продаж страховок, а это «не соответствует стратегии развития информационного общества».

В рамках договоров, разрешающих не идентифицировать клиента, страховщику нужно собрать минимум информации - ФИО, паспортные и контактные данные. Если страховая премия превышает 15 тысяч, нужно также получить информацию о гражданстве, месте регистрации или месте пребывания, подтвердив достоверность этих данных с помощью оригиналов/заверенных копий документов.