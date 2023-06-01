В России предложили установить ежегодную выплату для детей

Депутаты партии ЛДПР предложили установить в России ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарии считают, что размер выплаты мог бы составить 20% от прожиточного минимума (около трех тысяч рублей). В случае принятия законопроекта пособие могли бы получать родители (усыновители, опекуны и попечители) детей в возрасте до 16 лет с 2024 года.

"Большинство родителей в этот день стараются порадовать своих детей, посещая с ними различные праздничные мероприятия, кафе и кинотеатры. Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки", – следует из пояснительной записки к документу.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил, что инициатива позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. Реакция на предложение со стороны государства, уточнил он, покажет, насколько долго в стране продолжится спад рождаемости.

Инициативу депутатов уже поддержали первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев и глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, высказав положительное мнение о предложении, обратил внимание, что для установления выплаты необходимо понять, из каких статей будут взиматься средства, поскольку федеральный бюджет на 2023–2025 год уже сверстан.