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Раскрыта сумма похищенных мошенниками у россиян денег из банков

Центробанк (ЦБ) раскрыл данные об ущербе, который мошенники причинили россиянам в результате хищения с банковских счетов. Об этом Банка России.

Из документа следует, что аферистам удалось провести с января по март 2023 года 252,1 тысячи банковских операций без согласия клиентов. Объем транзакций составил 4,5 миллиарда рублей.

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Большая часть похищенной суммы прошла через переводы с помощью онлайн-банкинга, среди них — заемные средства.

Ранее 1 июня стало известно о новом способе обмана, который придумали аферисты. Мошенники начали создавать сайты, которые якобы помогают вернуть деньги, похищенные злоумышленниками в интернете.

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