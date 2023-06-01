Раскрыта сумма похищенных мошенниками у россиян денег из банков

Центробанк (ЦБ) раскрыл данные об ущербе, который мошенники причинили россиянам в результате хищения с банковских счетов. Об этом Банка России.

Из документа следует, что аферистам удалось провести с января по март 2023 года 252,1 тысячи банковских операций без согласия клиентов. Объем транзакций составил 4,5 миллиарда рублей.

Большая часть похищенной суммы прошла через переводы с помощью онлайн-банкинга, среди них — заемные средства.