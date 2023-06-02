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В России заявили о сокрытии гражданами своих доходов из-за низкого уровня жизни

Россияне начали скрывать свои доходы, «уходя в тень». Чтобы платить меньше налогов, они оформляют ИП или статус самозанятого, заявил в Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

В РФ заявили о сокрытии гражданами своих доходов из-за низкого уровня жизни
© lenta.ru

Он привел данные Минфина, согласно которым за первые три месяца 2023 года поступления в бюджет от НДФЛ упали на 20,2 процента в годовом выражении. Граждане вынуждены идти на сокрытие доходов из-за падения уровня жизни, считает Делягин.

«В экономическом отношении мы удар выдержали, ситуация стабилизировалась. Проблема — это падение уровня жизни людей. Насколько хватит терпения?» — сказал депутат.

Согласно майскому опросу ФОМ, об ухудшении своего материального положения заявили 19 процентов россиян.

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