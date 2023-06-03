Россиян призвали вовремя предоставлять данные по счетчикам ЖКХ

За коммунальные услуги россиянам придется платить больше, если они вовремя не предоставят данные счетчиков воды, электричества и газа. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина, передает РИА Новости.

Эксперт отметила, что в договорах всегда указана обязанность физических и юридических лиц вовремя платить за услуги и предоставлять данные личных счетчиков.

В противном случае коммунальные службы посчитают средние показатели – исходя из данных общедомового счетчика. В результате сумма в квитанции окажется больше.

При этом сделать перерасчет нельзя.

«Непредоставление данных счетчика не является основанием», - сказала Турунина.

Она добавила, что должники несут гражданско-правовую ответственность. Управляющая компания и компании, оказывающие услуги, могут начислить пени или прекратить передачу ресурсов.