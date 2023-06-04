$80.88-0.0987.10+0.52

В 2022 году цены на книги в России выросли на 15-20%

Книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%, ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15%. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства.

В России подорожали книги
© ТАСС

Как отмечает газета, цены выросли из-за роста стоимости импортных материалов, необходимых для печати книг, удорожания оборудования и запчастей из Европы, необходимых для книгопечатания, а так же повышения стоимости отечественной бумаги.

"Совокупность факторов - дефицит бумаги, изменение курса валют - привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но все же их рост составил около 15-20%", - цитируют "Известия" президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.

Газета отмечает, что цены на книги будут продолжать расти и в 2023 году. По прогнозу РКС, повышение цен составит 10-15%. За первые четыре месяца 2023 года стоимость в среднем увеличилась на 5%, уточнили "Известиям" в пресс-службе РКС.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий