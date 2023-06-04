Опрос: только 3% россиян готовы отдыхать в кредит

Большинство опрошенных граждан России не планируют брать кредит с тем, чтобы съездить на отдых. Об этом пишет портал «Говорит Москва» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Опрос показал, что только 3% россиян намереваются взять займ на летний отпуск.

При этом противниками отпуска в кредит являются 91% мужчин, принявших участие в опросе, и 87% женщин.

Респонденты, желающие провести отдых за рубежом, также не желают брать займ (94%).

Опрошенные, чей возраст превышает 45 лет, охотнее берут кредит на отпуск, чем молодежь. На этот шаг готовы пойти 6% респондентов.