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«Известия»: в Госдуме предложили ограничить число микрозаймов на человека

Российские депутаты предложили ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех. Документ с подписью депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко направлен в Центральный банк.

В Госдуме предложили ограничить число микрозаймов на человека
© РИА Новости

«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — объяснил суть проблемы Александр Аксененко «Известиям». Банк РФ получил инициативы по изменению законодательства, сообщили его представители. Там отметили, что регулятор рассмотрит предложения по корректировкам в установленном порядке.

Также депутаты считают, что необходимо проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки и так далее. По их мнению, данная инициатива поможет защитить часть людей от дополнительного бремени, считают эксперты.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении ставок по микрозаймам до 0,8% с действующей планки в 1% и уменьшении всех платежей по ним — до 130% от суммы займа при раннем значении в 150%. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.

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