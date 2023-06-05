$80.88-0.0987.10+0.52

Подсчитаны траты россиян на отдых внутри страны и за рубежом

Свыше 50 процентов российских туристов готовы потратить на отдых внутри страны и за рубежом в 2023 году не более 80 тысяч рублей на человека. Траты россиян на путешествия у себя в исследовании подсчитали специалисты разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Подсчитаны траты россиян на отдых внутри страны и за рубежом
© Lenta.ru

Отмечается, что 22 процента участников опроса собираются потратить на отдых от 50 до 80 тысяч рублей. Тем временем 20 процентов россиян заявили, что закладывают на поездку не более 150 тысяч рублей.

Чуть меньше, 17 процентов респондентов, планируют выделить на путешествия от 30 до 50 тысяч рублей. При этом по 13 процентов опрошенных выбрали варианты от 10 до 30 тысяч рублей и от 80 до 120 тысяч рублей.

Более того, аналитики рассказали, что больше всего заплатить за поездки готовы жители Москвы. На второй строчке расположились жители Санкт-Петербурга (21,8 процента). В пятерку также входят жители Московской области (19,1 процента), Краснодарского края (18,2 процента) и Свердловской области (17,9 процента).

Ранее в июне стало известно, что долететь в страны дальнего зарубежья, в частности в Европу, будет дешевле, если бронировать раздельные билеты с удобной пересадкой. Способ купить авиабилет с ощутимой экономией раскрыли аналитики сервиса по планированию путешествий Aviasales.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий