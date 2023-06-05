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В России появится плата за двухфакторную аутентификацию через SMS при платежах

В России хотят ввести плату за двухфакторную аутентификацию клиентов при оплате в интернете. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект новых тарифов, которые Национальная система платежных карт (НСПК) направила кредитным организациям.

В России появится плата за двухфакторную аутентификацию через SMS при платежах
© globallookpress.com

Двухфакторная аутентификация предполагает, в частности, подтверждение платежа кодом из СМС.

Подчеркивается, что комиссия для эмитента составит 20 копеек за операцию. Также газета пишет, что «для эквайера она будет такой же, если на сайт обслуживаемого им магазина зашли с интернет-браузера, и 10 копеек через мобильное приложение, но не более 2,5 млн рублей в месяц для всех».

Изменения могут вступить в силу уже с октября 2023 года. Эксперты указали на наличие двух сценариев подтверждения оплаты в новом протоколе аутентификации 3D Secure 2.0. Так, можно это сделать с СМС (challenge) и без СМС (frictionless), если банком был распознан гаджет, с которого пришел запрос на оплату, как основное устройство клиента.

Frictionless-сценарий будет менее затратным и более быстрым для держателей карты. Кроме того, подчеркивается, что благодаря комплексной оценки уровня рисков операции на основе передаваемых данных этот способ аутентификации повышает уровень безопасности онлайн-платежей.

Весной вступили в силу новые требования НСПК для банков. Так, способ платежей картой «Мир» с использованием формирующегося на экране покупателя QR-кода должен быть токенизированным.

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