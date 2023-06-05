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В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов на одного человека

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил Центробанку России ограничить число микрозаймов, выдаваемых одному человеку до двух-трех. Об этом он сам сообщил «РИА Новости».

В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов на одного человека
© РИА Новости

По словам Аксененко, он направил соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем он попросил регулятор «рассмотреть допмеры по защите прав заемщиков МФО». В частности, он предложил ограничить выдачу микрозаймов на одного человека до двух-трех.

Также депутат призвал обязать заемщиков при оформлении ссуды предоставлять справку о доходах и рассмотреть возможность снизить ежедневный максимальный процент, по которому МФО предоставляют займы и максимальные значения по займу до более приемлемого для заемщика процента.

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