Пенсионерам назвали идеальный момент для увольнения

редставителям старшего поколения, продолжающим трудиться, стоит знать о том, в какой именно день месяца им выгоднее всего увольняться.

Об этом рассказал экономист Лариса Сорокина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, от этого будет зависеть начисление индексации пенсии. Как объяснила эксперт, в том случае, если работающий пенсионер уволится в самый последний день месяца, то пенсия с индексацией придёт ему уже в следующем месяце.

Если же сотрудник, уже достигший пенсионного возраста, решит рассчитаться на работе в первый день месяца, то индексации пенсии он в этом месяце не увидит. Выплаты в таком случае ему не поднимут и ему придёт его обычная пенсия.