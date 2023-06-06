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Пенсионерам назвали идеальный момент для увольнения

редставителям старшего поколения, продолжающим трудиться, стоит знать о том, в какой именно день месяца им выгоднее всего увольняться.

Пенсионерам назвали идеальный момент для увольнения
© ТАСС

Об этом рассказал экономист Лариса Сорокина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, от этого будет зависеть начисление индексации пенсии. Как объяснила эксперт, в том случае, если работающий пенсионер уволится в самый последний день месяца, то пенсия с индексацией придёт ему уже в следующем месяце.

Если же сотрудник, уже достигший пенсионного возраста, решит рассчитаться на работе в первый день месяца, то индексации пенсии он в этом месяце не увидит. Выплаты в таком случае ему не поднимут и ему придёт его обычная пенсия.

Всё дело в том, что, как объяснила эксперт, в том случае, если человек отработал даже всего один день в месяце, то для государственных органов это выглядит так как будто он отработал весь этот месяц полностью и индексация не начисляется.

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