В России упал спрос на криптокошельки

Интерес россиян к криптокошелькам весной 2023 года снизился на 35% по сравнению с тем же периодом в 2022 году, передает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков Yota. Краткосрочный всплеск трафика был замечен только в марте 2022 года, после чего интерес к криптокошелькам вновь стал снижаться.

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В 2023 году этот спад продолжился — в апреле трафик был на 30% ниже, чем в январе. Наиболее заметно снижение интереса среди молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет, которые составляют основную аудиторию. В 2022 году доля пользователей этой возрастной категории составляла 61%, а в 2023 году она уменьшилась на 10%.

Старшее поколение, которое обычно относится к новым технологиям более консервативно, только начинает интересоваться цифровыми активами. Возрастная категория 50+ показала наибольший рост доли трафика, хотя абсолютное число таких пользователей по-прежнему мало.

Евросоюз ранее утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает полный запрет для россиян иметь криптокошельки. До этого запрет касался только сумм свыше €10 тысяч.