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Количество россиян с доходом выше среднего выросло

Число россиян, чей доход превышает средний, возросло почти на десять миллионов человек в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования FinExpertiza. Согласно отчету, процент жителей с доходами, превышающими 45 тысяч рублей, увеличился на 9,4 миллиона и составил 53,1 миллиона, что соответствует 36,2% от общей численности населения страны.

Количество россиян с доходом выше среднего выросло
© РИА Новости

Чукотский автономный округ отмечен как регион с наибольшим количеством жителей, зарабатывающих больше среднего, тогда как в республике Ингушетия таких людей минимальное число.

Сообщается также, что в 2022 году доходы более малообеспеченных слоев населения увеличивались быстрее, чем у более обеспеченных, благодаря усиленной индексации социальных выплат.

Эксперты отмечают, что рост доходов происходит в регионах, где есть потребность в квалифицированных специалистах. В условиях увеличения стоимости жизни и недостатка персонала работодатели вынуждены увеличивать зарплаты.

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк заявил, что успешное финансовое планирование позволит перестать жить от зарплаты до зарплаты и приумножить капитал без жесткой экономии. По его словам, для этого нужно следовать нескольким ключевым принципам, которые помогут контролировать расходы и использовать финансы разумно и эффективно, что значительно улучшит качество жизни.

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