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Евросоюз разрешил вводить санкции против родственников бизнесменов из России

Европейские страны могут начать вводить санкции против родственников предпринимателей из России, которые уже попали под санкции. Соответствующую поправку в документ, регулирующий введение ограничений, внес Совет Евросоюза (ЕС), пишет РИА Новости.

Евросоюз разрешил вводить санкции против родственников бизнесменов из России
© Lenta.ru

Теперь ЕС может вносить в санкционные списки не только физические лица, которые блок считает ответственными за поддержку «действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», но и против их близких родственников. Согласно документу, нововведение касается «влиятельных женщин и мужчин-бизнесменов, ведущих деятельность в России, а также близких членов их семей или других физических лиц, извлекающих выгоду».

В настоящее время под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 207 организаций из России. Ограничения предусматривают заморозку активов, в том числе банковских счетов, а также запрет на поездки в Евросоюз.

Страны ЕС планируют обсудить новые ограничения в отношении России 7 июня. Представители стран объединения затронут тему введения экономических и персональных ограничений с целью подготовки к утверждению.

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