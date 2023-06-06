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Тенге или юань: вклады в каких валютах стоит открывать россиянам

Число крупных российских кредитных организаций, которые предлагают вклады в юанях, опередило долю тех, у кого есть в линейке классические валютные депозиты в долларах. Банки не хотят полностью отказываться от классических сберегательных продуктов в валюте, однако теперь активнее предлагают вклады в дирхамах или тенге. РБК узнал, на что стоит россиянам обратить свое внимание.

Тенге или юань: вклады в каких валютах стоит открывать россиянам
© ТАСС

Управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин высказался о вкладах в юанях. По его словам, с начала года доходность относительно нового для России сберегательного продукта в юанях увеличилась на 0,5 процентного пункта.

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Собеседник уточнил, что максимальные ставки в розничном сегменте по вкладам 3-12 месяцев в топ-50 банков доходят до 2,9%. В целом по рынку ставки составляют до 3,5-3,85% годовых по долгосрочным вкладам. Эксперт отмечает, что вклады в юанях – один из инструментов диверсификации сбережений.

Для аналитика «Банки.ру» Вадима Тихонова юань является «специфичным инструментом диверсификации сбережений». Он рассказал о преимуществах и недостатках вкладов в китайской валюте. Так, среди плюсов – защита накоплений от ослабления рубля, среди минусов – высокий риск волатильности. Его курс зависит от решений властей КНР, уточнил специалист.

Эксперты напоминают о том, что некоторые банки теперь предлагают вклады экзотических валютах. В частности, Сбербанк объявил ранее о запуске вклада в дирхамах под 2% годовых. До этого аналогичные вклады запустил МТС Банк. Однако данная организация уже свернула привлечение таких вкладов.

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Уральский банк теперь открывает вклады в тенге. Однако эксперты предупреждают, что доходность данного продукты составляет всего 0,1% годовых.

Специалисты не рекомендуют обращать внимание на мягкие валюты для открытия вкладов. Они указывают на то, что у таких вкладов будут такие же минусы, как у вкладов в юанях.

Мягкая валюта (soft currency) – неконвертируемая или ограниченно конвертируемая валюта, которая подвержена относительно большим колебаниям из-за экономических и политических факторов.

Эксперты также высказались о долларовых и евровых депозитах. Так, по их словам, их доходность в ряде организаций значительным образом превышает докризисную. Отмечается, что максимальные ставки по вкладам в долларах в российских банках из топ-50 доходят до 3,5% годовых, а в целом по рынку – 5-5% годовых. Подчеркивается, что доходность аналогичных продуктов в евро схожа.

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