Совфед одобрил закон об увеличении лимита по страховым операциям без идентификации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий увеличение с 15 тыс. до 40 тыс. рублей лимитов по операциям, в отношении которых не проводится идентификация по договорам страхования.

"Минимальная сумма операций, при совершении которых не проводится идентификация, не менялась длительное время. Принимая во внимание инфляционный фактор, принятие закона позволит установить пороговое значение, соответствующее текущему уровню инфляции", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон предусматривает возможность упрощенной идентификации в отношении ряда договоров страхования жизни, а также по договорам пенсионного страхования со страховой премией до 40 тыс. рублей.

Идентификация лица, в пользу которого заключен договор страхования, будет осуществляться при выплате страхового возмещения. В действующей редакции закона по таким видам договоров страхования жизни проведение упрощенной идентификации клиента не допускалось вне зависимости от суммы договора страхования. Этот запрет ограничивает возможности дистанционной продажи страховых продуктов, что не соответствует стратегии развития информационного общества, учитывая необходимость расширения дистанционных финансовых услуг, считают разработчики поправок.