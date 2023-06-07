Совфед упростил идентификацию клиентов страховых компаний

Лимиты по страховым операциям, в отношении которых не требуется устанавливать личность, предложили увеличить с 15 до 40 тысяч рублей. Такой закон, внесенный депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, Совет Федерации одобрил 7 июня.

Закон направлен на упрощение порядка заключения договоров страхования путем смягчения требований к идентификации клиента — физического лица, сказал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

Сейчас по всем видам страхования должна проводиться идентификация клиента, если страховая премия выше 15 тысяч рублей, напомнил сенатор. Исключение составляет ОСАГО, по которому недавно этот порог подняли до 40 тысяч рублей.

«Предлагается и по другим видам страхования на сумму не выше 40 тысяч рублей не проводить идентификацию. А в некоторых случаях — проводить упрощенную идентификацию — страхование жизни, пенсионное страхование», — рассказал политик.

Также документом предлагается проводить идентификацию лица, в пользу которого заключен договор страхования, непосредственно при выплате страхового возмещения.