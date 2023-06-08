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Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам

Переплаты за неэффективность невысыпающихся сотрудников компаний составляют 3,5 триллиона рублей в год по России. При этом в недосыпе призналась почти половина работающих граждан, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, передает РБК.

Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
© globallookpress.com

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику», — отметили специалисты.

Таким образом, переплаты составляют в среднем 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год. При этом сумма оказалась почти на 100 миллиардов рублей в месяц больше, чем в 2019 году, подчеркнули в НАФИ.

В среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. А о недостатке сна, согласно исследованию, заявили 48 процентов респондентов.

Больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, таких 59 процентов. При этом среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58 процентов).

Ранее эксперты заявили, что в настоящее время Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю. По мнению специалистов, этому мешают серьезные проблемы со структурой рабочей силы.

Для такого сокращения рабочей недели на 20 процентов и сохранения при этом уровня заработной платы требуется пропорциональное увеличение производительности труда сразу всех сотрудников, объяснили эксперты.

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