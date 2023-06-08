Россияне оформили автокредитов на рекордную сумму

В 2023 году рынок автокредитования в России начал расти рекордными темпами. По итогам мая объем выдачи средств на покупку машин в кредитных организациях увеличился от 3 до 22 процентов, со ссылкой на опрошенных представителей банков «Коммерсантъ».

По данным экспресс-мониторинга Frank RG, за прошедший месяц кредитные организации оформили 81 тысячу автокредитов на сумму 118 миллиардов рублей. Это на пять процентов больше в количественном и на восемь — в денежном выражении по сравнению с результатами апреля, когда рынок обновил рекорд 2013 года. В годовом выражении количество и объем выданных займов в мае 2023-го вырос в 2,5 и 3 раза соответственно.

Подобная динамика отчасти связана с реализацией отложенного спроса 2022 года, когда объемы оформленных займов упали в два-три раза по сравнению с прошлым годом, объяснил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников. При этом в апреле и мае на рост рынка повлияли увеличение ассортимента автомобилей на рынке и субсидии при оформлении кредитов на покупку китайских автомобилей, добавила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Сдерживающим фактором для рынка является подорожание автомобилей — за последний месяц их средняя стоимость поднялась на семь процентов. Рост цен продолжится до конца года из-за нехватки автомобилей, колебания валютных курсов и сложной логистики. Одновременно с новыми автомобилями дорожает и подержанная техника, которая за май увеличилась в цене на четыре процента. Тем не менее, участники рынка ждут, что по итогам года портфель автокредитования вырастет на 14–16 процентов.