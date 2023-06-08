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Эксперты озвучили, как в среднем изменилась цена на чашку кофе в России

Аналитики системы сервисов «Контур.Маркет» сообщают, что за последний год средняя цена на чашку кофе в ресторанах и кафе России выросла на 6% и теперь составляет 175 рублей. Об этом пишет «Прайм».

Эксперты озвучили, как в среднем изменилась цена на чашку кофе в России
© Unsplash

Для анализа были исследованы более 50 точек общепита по всей России, где сравнивались показатели первого полугодия 2023 года и 2022 года. Также уточняется, что количество чеков увеличилось на 9%, а выручка — на 15%.

Цена на чай также поднялась на 11% и достигла отметки в 150 рублей за чашку. Количество чеков выросло на 8%, а выручка — на 20%. Самые активные потребители кофе и чая находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области, Московской области и Краснодарском крае.

Капучино и черный чай являются самыми часто заказываемыми напитками. Доля капучино составляет порядка 44%, количество чеков выросло на 14%, а выручка — на 18%. При этом спрос на капучино активно растет ближе к лету.

Доля чая составляет 25%, при этом спрос на него стабильный, и летний сезон не привел к увеличению продаж.

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