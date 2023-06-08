Процедура оспаривания платежей через СБП станет обязательной для банков

Процедура оспаривания транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в скором времени будет обязательной для банков. Нововведения начнут действовать с 30 июня, сообщает «Коммерсант».

О таких планах объявили на технологической конференции Национальной системы платежных карт (НСПК), которая прошла в среду, 7 июня.

В настоящее время механизм решения споров в СБП работает на добровольной основе. В НСПК отметили, что уже в конце месяца в системе «Диспут+», в которой происходит оспаривание операций по картам «Мир», появится процесс «Диспут» для СБП.

«Он станет обязательным для всех банков — участников системы», — подчеркнули там.

У пользователей появится возможность вернуть деньги в ряде случаев. Так, это можно будет сделать после неуспешной операции, а также после покупки товаров и услуг, если они не были получены, оказались ненадлежащего качества или заказ был отменен. Кроме того, такая опция будет предусмотрена в случае мошенничества, говорится в публикации.

Граждане смогут подать претензию в течение 180 дней. Ее рассмотрят в течение 30 дней.

Банкиры видят риски того, что вся ответственность за возврат денег теперь будет переложена на них. В настоящее время кредитные организации выступают только посредниками, а возможные претензии адресуются магазину.