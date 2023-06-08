АТОР: спрос на туры в Петербург в период ПМЭФ снизился на 30%

"Рост цен в три-пять раз - мы иногда видели такие кейсы, но не все. Если отель большой, то он мог поднять на 40-50%. Цены как быстро поднимаются, так и быстро падают, потому что отели понимают, что люди столько платить не могут. Процентов на 30 мы видим (снижение спроса - прим. ТАСС), чем неделей раньше и чем неделей позже", - сказал он.