В России предложили запретить льготную ставку для кредитов с условиями

Банк России планирует ввести запрет на льготные ставки для банков, которые будут массово «неправильно» продавать кредиты с условиями. Об этом сообщают «Известия».

Регулятор подготовил большой пакет поправок ко второму чтению закона о потребительском кредите. Так, одна из них касается использования льготной минимальной ставки, которая предлагается заемщику при выполнении каких-либо условий финансовой организации, например, перевода зарплатного проекта, рефинансирования или предоставления дополнительных сведений о финансовом положении.

В Центробанке пояснили, что потребитель, получив льготную ставку, зачастую забывает об условиях и получает штрафы, которые существенно удорожают кредит, даже при сохранении ставки.

Регулятор предложил установить долю заемщиков, которые не выполнили условия, если она будет превышена, для банка вводится запрет на использование минимальной ставки при расчете полной стоимости кредита.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что если банк будет массово «неправильно» продавать такие кредиты, не ожидая, что клиент сможет выполнять их условия, то его обяжут рассчитывать и раскрывать более высокую полную стоимость займа без учета льготной ставки.