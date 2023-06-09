Экономист: Турция станет дороже для российских туристов из-за курса лиры

Экономист Эрчин: Турция станет дороже для российских туристов из-за роста курса лиры
Турция станет еще дороже для российских туристов. Это связано с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к лире. В то же время для гостей из Европы страна становится "дешевым курортным поселком". Об этом заявил экономист Реджеп Эрчин.
Он напомнил, что лира дешевеет к доллару США с конца мая. Рост американской валюты составил 16,7 процента, и сейчас за доллар дают уже больше 23 лир.
"Независимо от роста цен на иностранную валюту, мы не ожидаем, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях", - цитирует эксперта РИА Новости.