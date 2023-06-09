Назван объем вкладов россиян в зарубежных банках

Данные Банка России свидетельствуют о существенном росте сбережений россиян на депозитных счетах в банках-нерезидентах к началу мая 2023 года. В сравнении с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 131%, или на 3,28 трлн рублей (в эквиваленте), передают «Известия».

Объем вкладов достиг в совокупности 5,79 трлн, что стало максимумом за все время наблюдений.

В мае прошлого года был рост к такому же периоду 2021-го на полмиллиарда рублей. Уже только с начала этого года россияне пополнили депозиты в зарубежных кредитных организациях более чем на 1,3 трлн рублей.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаила Доронкина, главные факторы увеличения объемов зарубежных счетов - релокация части населения в 2022-м, рестрикции в отношении российской банковской системы и валютные ограничения.

Собеседник предположил, что в основном россияне открывали счета в странах СНГ, а также в Грузии и Турции.