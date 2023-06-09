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Банкам могут запретить выдавать льготные кредиты с условиями

В России разрабатывают механизм запрета выдачи кредитов с льготной ставкой с условиями. Речь идет о случаях, когда у банка есть большое число клиентов, которые это условие не выполняют, передают «Известия».

Данным вопросом занимается Банк России, уточняет газета. В материале говорится непосредственно о кредитах с минимальной ставкой, выдающихся клиентам, которые переводят в банк зачисление своей зарплаты, осуществляют рефинансирование кредитов, либо другие условия.

Регулятор отмечает, что зачастую россияне после получения льготного кредита не выполняют условие. Это влечет за собой штраф, из-за которого дорожает займ.

Центробанк считает целесообразным принять поправки к законопроекту о потребительском кредите, которые позволят ему устанавливать максимально допустимую долю заемщиков.

А те банки, чьи клиенты превысят этот порог, не смогут выдавать новые льготные кредиты.

В Банке России отметили, что банк будет должен рассчитывать и раскрывать более высокую ПСК без учета льготной ставки, если банк будет массово «неправильно» продавать кредиты, то есть предлагать льготные ставки клиентам без ожиданий того, что они смогут выполнить условия для их получения.

Половина россиян оказалась не готова к непредвиденным расходам

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, что примерно у 51% российских граждан и их родственников нет кредитов. 46% сообщили о наличии займов. Из них 28% опрошенных имеют один кредит, 11% респондентов - два, 3% россиян - три, 4% - более трех.

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