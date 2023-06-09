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Россияне рассказали о способах потратить выигрыш в лотерею

Большинство россиян в случае выигрыша 100 миллионов рублей в лотерею потратили бы эти деньги на покупку жилья, либо на детей и родственников. Об этом со ссылкой на исследование «Национальной Лотереи» пишет «Прайм».

Россияне рассказали о способах потратить выигрыш в лотерею
© Рамблер

В опросе, который был проведен с февраля по апрель 2023 года, приняли участие семь тысяч совершеннолетних жителей России.

«Отвечая на вопрос, как распорядились бы выигрышем в 100 миллионов рублей, 37% опрошенных сказали, что потратили бы деньги на покупку жилья, 20% — на детей и родственников, 17% купили бы автомобиль, 13% — вложили в инвестиции, 12% — в бизнес», - говорится в исследовании.

При этом 17% выразили готовность отдать часть денег на благотворительность и только 4% собираются потратить часть выигрыша на обучение и здоровье.

В случае выигрыша 1 миллиона рублей большая часть респондентов (22%) также готова вложить эти деньги в недвижимость, в том числе в ипотеку. Еще 13% купили бы машину, а 11% потратили бы деньги на путешествия.

Интереснее ситуация с относительно небольшой суммой выигрыша в 100 тысяч рублей. Здесь большинство опрошенных готовы потратить эту сумму на путешествие — 16% — и на закрытие кредитов — 10%. Еще 6% респондентов считают, что такие деньги было бы неплохо отложить.

А при выигрышах в 15 рублей и 3 тысячи рублей большая часть респондентом купила бы новые лотерейные билеты.

Ранее стало известно, что победителем в новогоднем тираже «Русского лото», выигравшим внушительную сумму в 1 миллиард рублей, оказался слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. В планах у победителя погасить все имеющиеся задолженности и приобрести новый автомобиль. Земсков заявил, что предпочитает машины японских брендов.

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