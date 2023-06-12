Продуктовая корзина: сколько платят за еду в Великобритании и Европе

Исследование показало, что в Великобритании покупатели платят больше за кетчуп, туалетную бумагу, майонез и масло, чем в Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail.

В Великобритании туалетная бумага стоит 3,80 фунта стерлингов, тогда как в Италии — 2,66 фунта стерлингов (в переводе на национальную валюту Британии), в Германии — 2,87 фунта стерлингов, в Испании — 3,30 фунта стерлингов, в Нидерландах — 3,33 фунта стерлингов, во Франции — 3,45 фунта стерлингов.

Также в Великобритании стоимость бутылки кетчупа составляет 1,92 фунта стерлингов, а во Франции — 1,37 фунта стерлингов, в Испании — 1,44 фунта стерлингов, в Нидерландах — 1,60 фунта стерлингов, в Германии — 1,76 фунта стерлингов, в Италии — 1,89 фунта стерлингов.

Майонез в Великобритании на момент мониторинга стоил 1,92 фунта стерлингов, в Италии — 1,35 фунта стерлингов, в Испании — 1,60 фунта стерлингов, во Франции и Германии — 1,61 фунта стерлингов, в Нидерландах — 1,71 фунта стерлингов.

Сливочное масло в Великобритании стоит 2,44 фунта стерлингов. Для сравнения: в Германии этот продукт оценивается в 1,84 фунта стерлингов, в Испании и Нидерландах — в 2,02 фунта стерлингов, в Италии — в 2,12 фунта стерлингов, во Франции — в 2,29 фунта стерлингов.

Выявлено, что стоимость сыра, корма для домашних животных, сахара и зубной пасты в Великобритании также больше, чем в других странах.

Тем не менее, согласно исследованию потребительских аналитиков Circana, в Великобритании зафиксированы самые низкие цены на подгузники, замороженную пиццу, а также на рис.