Россияне стали реже пользоваться банковскими картами

Россияне в первом квартале 2023 год стали реже пользоваться банковскими картами — число активно используемых карт, по которым проводилась хотя бы одна операция, резко сократилось. Об этом пишут «Известия».

По данным Центробанка (ЦБ), количество выпущенных банковских карт выросло на 2,9 процента год к году. Однако число активно используемых карт (по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция) сократилось на 3 процентов.

У физических лиц количество таких карт сократилось на 7,39 миллиона (2,9 процента), у юридических — на 269 тысяч (9,8 процента). В то же время, объем операций с использованием карт — снятие наличных, оплата товаров и прочее — упал на 5 триллионов рублей (11,9 процента) год к году.