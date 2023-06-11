Стало известно, почему россияне стали реже пользоваться банковскими картами

Жители России стали реже пользоваться пластиковыми картами, сообщают «Известия».

Это произошло из-за дефицита чипов, что ограничивает возможности банков и платежных систем по выпуску новых карт или замене просроченных. Клиенты кредитных учреждений сталкиваются с задержками или сложностями в получении новых карт.

Кроме того, снижение использования обусловлено массовым появлением дополнительных карт у российских граждан во втором полугодии 2022 года. Также это связывают с тем, что широкое распространение получили новые способы бесконтактной оплаты с помощью платежных стикеров.