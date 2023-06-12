Центробанк заявил о продолжении роста долговой нагрузки на россиян

Андрей Бархота эксперт финансового рынка «Первопричина формирования и поддержания такого высокого уровня совокупного долга россиян состоит в том, что прежде всего, конечно же, динамика реальных располагаемых доходов населения, впрочем, как и динамика реальных зарплат, отставала от потребительской инфляции, отставала от графика погашения тех долгов, которые были взяты еще до 2019 года, плюс российские банки расширили практику предоставления потребительских на достаточно крупные ячейки. Речь идет о сумме от полутора до двух миллионов и больше и это, безусловно, повлияло на то, что этот совокупный объем долговой нагрузки фактически не уменьшался, а только рос эти годы. С точки зрения реакции Банка России возможны разные варианты. Если на ипотечное кредитование Банк России воздействует мерами регулирующего воздействия, которое ограничивают высокорисковую ипотеку, то с потребительскими кредитами ситуация несколько сложнее. Первоначально банки должны были сужать воронку продаж, ограничивать наиболее высокорискованные сферы, но, честно говоря, они ориентировались на свои метрики и далеко не всегда это было сделано. Поэтому Банк России можно спокойно перейти к практике количественного ограничения объема предоставляемых кредитов, то есть ограничивать количество и объем предоставляемых кредитов для каждого конкретного банка в рамках определенного периода. Возможны и меры более мягкого регулирования, связанные с регулированием предельной стоимости кредита, жестким регулированием долговой нагрузки. В идеальной картине мира предполагалось, что заемщик, у которого более 40% доходов идет на обслуживание долгов, уже относится к высокорисковым. Тем не менее, уже сейчас есть заемщики, у которых больше 60% части личного ежемесячного дохода уходит на обслуживание долгов, но банки тем не менее продолжают выдавать им кредиты».