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Стало известно, сколько туристы платят за проживание в российских отелях

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru выяснили, сколько туристы этим летом тратят на проживание в отелях в российских городах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Стало известно, сколько туристы платят за проживание в российских отелях
© globallookpress.com

В список вошли и пляжные курорты на Черном море, и мегаполисы, и экскурсионные места. Так, самые дешевые отели можно найти в Краснодаре – там сутки проживания в двухместном номере стоят 2900 руб. Чуть дороже – 3100 руб. – стоят отели в Минеральных водах, Астрахани и Новосибирске. За 3400 руб. можно найти гостиницы в Горно-Алтайске и Екатеринбурге, за 3500 руб. – в Самаре. А сутки проживания в Пятигорске и Ейске будут стоить 3600 руб.

До 5000 руб. можно найти гостиницы в Москве, Анапе, Ярославле, Сочи, Нижнем Новгороде. Одними из самых дорогих городов в этой категории стали Геленджик (4700 руб.) и Санкт-Петербург (4900 руб.).

Более 5000 руб. обойдется отдых во Владивостоке (5300 руб.), Светлогорске и Зеленоградске (по 6500 руб.), а также Ялте (6600 руб.).

По росту популярности у самостоятельных путешественников лидирует Калининградская область, а также Краснодарский край, Дагестан и курорты Кавказских Минеральных Вод.

Таким образом, средняя стоимость одних суток проживания в российских отелях этим летом составила 4600 руб., что на 12% дороже, чем в прошлом году.

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