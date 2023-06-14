Россиянам дадут повышенный налоговый вычет при покупке долевого страхования жизни
Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что россиянам при инвестициях в долевое страхование жизни (ДСЖ) будет предоставлен повышенный налоговый вычет, передают «Известия».
ДСЖ совмещает классическое страховое покрытие и возможность вкладывать некоторые уплаченные взносы в нерискованные инструменты.
Налоговый вычет по программе распространят на выплаченные взносы до 400 тыс. рублей в год. Сумма будет доходить до 52 тыс. рублей.
По долевому страхованию жизни установят гарантирование на сумму 2,8 млн рублей.
Чебесков опроверг планы по софинансированию со стороны государства в долевом страховании жизни.
ДСЖ внедрят для того, чтобы расширить страхование жизни и привлечь долгосрочные инвестиции, заявили в Банке России.
Проект закона был внесен в Госдуму в начале лета.
Ранее агентство «Прайм» сообщило о наличии в стране нескольких различных видов налоговых преференций, которыми могут воспользоваться россияне. В частности, в стране действуют льготы по налогу на имущество, на прибыль, на земельный налог, по подоходному налогу, по транспортному налогу и на имущество организаций.