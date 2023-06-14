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Россиянам дадут повышенный налоговый вычет при покупке долевого страхования жизни

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что россиянам при инвестициях в долевое страхование жизни (ДСЖ) будет предоставлен повышенный налоговый вычет, передают «Известия».

Россиянам дадут повышенный налоговый вычет при покупке долевого страхования жизни
© РИА Новости

ДСЖ совмещает классическое страховое покрытие и возможность вкладывать некоторые уплаченные взносы в нерискованные инструменты.

Налоговый вычет по программе распространят на выплаченные взносы до 400 тыс. рублей в год. Сумма будет доходить до 52 тыс. рублей.

По долевому страхованию жизни установят гарантирование на сумму 2,8 млн рублей.

Чебесков опроверг планы по софинансированию со стороны государства в долевом страховании жизни.

ДСЖ внедрят для того, чтобы расширить страхование жизни и привлечь долгосрочные инвестиции, заявили в Банке России.

Проект закона был внесен в Госдуму в начале лета.

Ранее агентство «Прайм» сообщило о наличии в стране нескольких различных видов налоговых преференций, которыми могут воспользоваться россияне. В частности, в стране действуют льготы по налогу на имущество, на прибыль, на земельный налог, по подоходному налогу, по транспортному налогу и на имущество организаций.

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