Россиянам дадут повышенный налоговый вычет при покупке долевого страхования жизни

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что россиянам при инвестициях в долевое страхование жизни (ДСЖ) будет предоставлен повышенный налоговый вычет, передают «Известия».

ДСЖ совмещает классическое страховое покрытие и возможность вкладывать некоторые уплаченные взносы в нерискованные инструменты.

Налоговый вычет по программе распространят на выплаченные взносы до 400 тыс. рублей в год. Сумма будет доходить до 52 тыс. рублей.

По долевому страхованию жизни установят гарантирование на сумму 2,8 млн рублей.

Чебесков опроверг планы по софинансированию со стороны государства в долевом страховании жизни.

ДСЖ внедрят для того, чтобы расширить страхование жизни и привлечь долгосрочные инвестиции, заявили в Банке России.

Проект закона был внесен в Госдуму в начале лета.