Какие налоги придется платить уехавшим россиянам
Минфин РФ утвердил единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно, чтобы не допустить перетока трудовой силы за рубеж, об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.
В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому НДФЛ для уехавших за рубеж россиян предлагалось повысить с 13 до 30 % – такие налоги платят нерезиденты страны. Меру предполагалось применяться в отношении тех лиц, которые уехали за рубеж, но продолжили работать на российские компании. Позже законопроект был отозван.
Как пояснил Алексей Сазанов в разговоре с РИА Новости, единую ставку для резидентов и не резидентов в размере 13-15 % Минфин ввел, чтобы не допустить перетока трудовой силы за рубеж. По его словам, если вводить 30 %-ую ставку, как предлагалось ранее, то предприятия, на которые работают релоканты попросту могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить своих сотрудников там. В этом случае государство потеряет не только НДФЛ, но и страховые взносы.
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