Какие налоги придется платить уехавшим россиянам

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому НДФЛ для уехавших за рубеж россиян предлагалось повысить с 13 до 30 % – такие налоги платят нерезиденты страны. Меру предполагалось применяться в отношении тех лиц, которые уехали за рубеж, но продолжили работать на российские компании. Позже законопроект был отозван.

Как пояснил Алексей Сазанов в разговоре с РИА Новости, единую ставку для резидентов и не резидентов в размере 13-15 % Минфин ввел, чтобы не допустить перетока трудовой силы за рубеж. По его словам, если вводить 30 %-ую ставку, как предлагалось ранее, то предприятия, на которые работают релоканты попросту могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить своих сотрудников там. В этом случае государство потеряет не только НДФЛ, но и страховые взносы.