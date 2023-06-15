Путешествия по РФ станут доступнее
Туроператоров, организовывающих комплексные туры по России, освободят от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Так, путешествия по стране будут более доступными, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, освобождение от уплаты НДС произойдет задним числом с января 2023 года. Корректировки в Налоговый кодекс разработал Минэк. В правительство они были внесены Министерством финансов.
Отмечается, что благодаря принятию изменений нагрузка на компании существенно снизится. Также увеличится количество турпродуктов для российских граждан.
По словам члена комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрея Маркова, развивать туризм без системной поддержки туроператоров не представляется возможным.
Он рассчитывает на то, что доступность путешествий по РФ для граждан также будет повышаться и за счет других мер госпомощи.
Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минэкономразвития с инициативой внедрить по аналогии с Пушкинской картой карту «Прекрасная Россия» для молодых людей от 18 до 22 лет. С ней они смогут бесплатно совершать туристические поездки по России.