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ЦБ РФ предложил дать жертвам мошенников возможность обращаться в полицию через "Госуслуги"

В Банке России предложили предоставить гражданам, ставшим жертвами мошенников, возможность сообщить в полицию о случившемся через "Госуслуги". Соответствующая информация появилась на официальном сайте регулятора.

ЦБ РФ предложил жертвам мошенников обращаться в полицию через "Госуслуги"
© портал мэра и правительства Москвы

"Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах", – говорится в заявлении ЦБ РФ.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что мошенники для убеждения своих жертв стали отсылать россиянам через мессенджеры поддельные документы, в том числе "удостоверения" банковских сотрудников.

По его словам, злоумышленники не используют принципиально новые мошеннические схемы, а лишь дополняют старые.

До этого стало известно, что более 77% от всего объема попыток мошенничества приходится на схему с переводом или взносом на безопасный счет.

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