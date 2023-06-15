ЦБ РФ предложил жертвам мошенников обращаться в полицию через "Госуслуги"

В Банке России предложили предоставить гражданам, ставшим жертвами мошенников, возможность сообщить в полицию о случившемся через "Госуслуги". Соответствующая информация появилась на официальном сайте регулятора.

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"Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах", – говорится в заявлении ЦБ РФ.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что мошенники для убеждения своих жертв стали отсылать россиянам через мессенджеры поддельные документы, в том числе "удостоверения" банковских сотрудников.

По его словам, злоумышленники не используют принципиально новые мошеннические схемы, а лишь дополняют старые.